''Lo stop alla seggovia è un enorme danno per noi e per le attività collegate''

‘’Tutti coloro che sostengono tutti gli anni la nostra attività acquistando gli abbonamenti stagionali in prevendita avranno la possibilità di essere completamente rimborsati. Al momento vi possiamo solo confermare che a partire dal 26 dicembre saranno aperte, per soli pedoni, le funivie che salgono al Passo Moro e i tappeti del campo scuola con orario 8:30 - 16:30’’. E’ quanto comunica sui social la società Macugnaga Trasporti Servizi che si rivolge ai turisti che frequentano la stazione turistica anzaschina ricordando come ‘’con enorme dispiacere dobbiamo informare che sono emerse delle problematiche di carattere amministrativo che, di fatto, impediscono l’apertura delle seggiovie Pecetto-Burki-Belvedere e dello skilift San Pietro previste per il 26 dicembre 2025’’.

L’ennesima tegola di un anno difficile per Macugnaga. Anno che si chiude con l’impossibilità di avviare la seggiovia Pecetto-Belevedere che era stata sottoposta a lavori di manutenzione.

Ma la burocrazia italiana ci ha messo lo zampino e la seggiovia resta per ora ferma,

La società, che gestisce dal 2011 gli impianti di proprietà comunale, ricorda che gli impianti ‘’sono stati sottoposti a importanti lavori di manutenzione tra l’autunno 2024 e l’autunno 2025. I lavori sono stati completati ed è stato effettuato il collaudo il 17 dicembre con esito positivo. Oggi l’amara sorpresa: anziché ricevere l’autorizzazione ad aprire gli impianti abbiamo ricevuto una richiesta di integrazione di documenti che, per quanto prontamente inviati, dovranno poi essere esaminati dall’autorità di sorveglianza, di fatto impedendo l’apertura al pubblico al 26 dicembre come ipotizzato, per di più non siamo in grado oggi di ipotizzare quanto questa chiusura possa durare’’.



'‘Capiamo che questa situazione crei un fortissimo disagio per tutti voi, ne siamo sinceramente dispiaciuti, ma contemporaneamente causa un danno enorme per la nostra realtà e per tutte le attività a noi direttamente o indirettamente collegate’’ conclude la società.