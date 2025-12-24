Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

134753 Azienda lapidea di Piedimulera, ricerca operaio generico e un operatore CNC. Le figure si occuperanno rispettivamente di attività di manovalanza e della programmazione dei macchinari di taglio. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’indeterminato, con orario full-time e retribuzione commisurata all’esperienza.

134711 Studio dentistico di Domodossola cerca addetto/a alla segreteria per accoglienza pazienti, gestione agenda, comunicazioni e pagamenti. Richiesto diploma, ottimo uso PC, tedesco intermedio/avanzato e preferibilmente francese.

134567 Azienda agricola cerca operaio giardiniere per realizzazione giardini, irrigazione, potature, taglio erba e uso attrezzature manuali e meccaniche. Richiesta esperienza pregressa, contratto iniziale a tempo determinato full time.

134516 Hotel 5 stelle di Stresa cerca due estetiste qualificate per la SPA dell’hotel, 1 figura senior da assumere con contratto stagionale e una junior da inserire in tirocinio formativo a scopo assuntivo, inizio febbraio 2026 per circa 8 mesi.

134394 Boutique di abbigliamento, accessori e calzature di Domodossola ricerca assistente alle vendite. Richiesta esperienza nel settore moda, diploma e conoscenza di inglese e francese. Inserimento full time a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione, CCNL Commercio, orario 10-13/15-19.

134349 Officina meccanica di Cannobio cerca un meccanico d’auto con esperienza. Mansioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli, gestione del magazzino, contatto con la clientela. Si offre contratto a tempo pieno, modalità contrattuale commisurata alla reale esperienza del candidato.

134291 Organizzazione no profit di Bee cerca un cuoco specializzato in cucina vegetariana per gestione/organizzazione cucina, preparazione menù vegetariani e vegani. Contratto a t. det. di sei mesi, impegno non superiore a 25 ore settimanali.

134290 Organizzazione no profit di Bee cerca due baristi/e specializzati/e nella preparazione di prodotti di caffetteria, bevande e cocktail analcolici. Orario full time, contratto t. det. di sei mesi. Richiesta estensiva esperienza nel ruolo di barista addetto alla caffetteria.

133954 Negozio di abbigliamento cerca Addetto/a vendita part time per punto vendita di Verbania, richiesta esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Contratto di circa 20 ore settimanali, orario spezzato 9.30/12.30- 15.30-19.30 lunedì chiuso.