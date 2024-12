Torna "Tra calici e territorio", il tour enogastronomico a Malesco

La Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco annuncia la seconda edizione invernale di "Tra Calici e Territorio", un’esperienza enogastronomica che conduce i visitatori alla scoperta dei sapori autentici del territorio. L’evento è in programma per il 28 dicembre, dalle 11.00 alle 20.00. la partenza è prevista dalla sede della Pro Loco, in piazza della chiesa, a Malesco.

I partecipanti avranno l'opportunità di vivere un tour degustando prodotti alimentari tradizionali e vini piemontesi, il tutto accompagnato dalla narrazione diretta dei produttori locali. Un’occasione perfetta per scoprire le eccellenze gastronomiche a km 0. Ogni visitatore riceverà un bicchiere di vetro decorato con la Potentilla, simbolo di Malesco, da utilizzare durante il tour. Il percorso enogastronomico si snoderà attraverso i suggestivi locali riscaldati del centro storico di Malesco, creando un’atmosfera conviviale che esalterà l’esperienza culinaria. Ogni tappa sarà indicata sulla mappa che verrà fornita all'inizio del percorso.

È possibile scegliere tra tre diverse proposte: il tour con degustazione di vini, il tour analcolico e quello dedicato ai bambini. è necessaria la prenotazione entro il 26 dicembre tramite WhatsApp al numero 379 1105756 o via e-mail a visitmalesco@gmail.com.