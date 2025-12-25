Regali di Natale, gli italiani continuano a scegliere prodotti enogastronomici e di bellezza

Aumentano gli italiani che, quest’anno, hanno fatto i regali di Natale (81,5% dal 79,9% del 2024); tra questi, spiccano le donne, over 55 e residenti nel nord-ovest del Paese. Tra i doni più ricercati, si confermano ai primi posti: prodotti enogastronomici, vini e liquori (19,7%), prodotti per la cura della persona e trattamenti di bellezza (15,2%), capi di abbigliamento, calzature e articoli sportivi (13,2%); più giù nella classifica, abbonamenti streaming, biglietti per spettacoli e concerti, smartphone ed elettronica di consumo, gioielli e orologi.

Due italiani su tre hanno acquistato i regali sia nei negozi fisici che online, mentre il 23,6% esclusivamente presso i punti vendita tradizionali, in particolare grandi centri commerciali e negozi di vicinato. Quanto al budget di spesa, che, in media, rimane sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno, quasi 9 italiani su 10 hanno speso fino a 300 euro mentre aumenta leggermente (dal 13% al 13,2%) la quota di chi ha speso oltre tale cifra. E, a proposito di spese, tra coloro che percepiscono la tredicesima, il 22,8% la utilizza per sostenere le spese per la casa e la famiglia, il 22,1% la destina al risparmio, il 20,2% al pagamento di tasse e bollette e quasi il 18% per acquistare i regali di Natale.

Questi, in sintesi, i principali risultati di un’indagine sui consumi di Natale 2025 realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research.