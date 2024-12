Coldiretti Piemonte: bene i decreti a sostegno della zootecnia

Approvati due decreti a sostegno del comparto bovino da carne. In particolare, nel sostegno alle razze autoctone bovine italiane, rientra la razza Piemontese, fiore all’occhiello dell’allevamento in Piemonte. Le risorse sono quelle residuali dal "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura" della Legge di bilancio 2021 così suddivise: 4,5 milioni di euro per il bando 1 e 10 milioni di euro per il bando 2 che riguarda tutte le razze autoctone italiane.

Nell’ultima riunione del 2024, la Conferenza Stato-Regioni ha esaminato ed approvato numerosi decreti che interessano il settore agricolo e agroalimentare. “Si tratta di due sostegni a bando fortemente voluti da Coldiretti a sostegno della nostra zootecnia - evidenzia Bruno Mecca Cici, vice presidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla zootecnia –, comparto già fortemente colpito dalla crisi e dallo sconvolgimento dei mercati”.

“Per la razza Piemontese parliamo di un comparto che conta 310 mila capi, più di 4 mila aziende, oltre 10 mila addetti nel settore, con una elevatissima percentuale di giovani allevatori – affermano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale –. Sul nostro territorio, stiamo attivando importanti percorsi di filiera che nel nuovo anno andranno a concretizzarsi proprio per valorizzare questa importante razza autoctona, fondamentale per l’economia del Piemonte”.