Cronaca | 29 dicembre 2025, 07:46

Ancora nessuna traccia di Marcello Copia. Riprese le ricerche in Valle Loana

Ingente il dispiegamento di uomini per ritrovare il pensionato di Vogogna

Sono riprese questa mattina le ricerche in Valle Loana di Marcello Copia, il pensionato 84enne di Vogogna uscito di casa sabato con la sua auto e di cui si sono perse le tracce. Da domenica sera le ricerche sono concentrate in Valle Loana dove è stata ritrovata la sua auto, una Citroen C1. L'auto è stata trovata fuori strada nella neve, in una via di accesso alla Loana. A prendere parte alle ricerche domenica, i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino civile, il Sagf, con anche un'unità cinofila, i Carabinieri e gli uomini della Croce Rossa. Dmenica sono stati utilizzati due droni del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco. E per la prima vlta in ricerche del genere è stato utilizzato il nuovo modulo Tlc, un modulo per le telecomunicazioni in aree dove non prendo i cellulari, fornito dalla Croce rossa domese.

