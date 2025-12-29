Ancora nessuna traccia di Marcello Copia. Riprese le ricerche in Valle Loana

Sono riprese questa mattina le ricerche in Valle Loana di Marcello Copia, il pensionato 84enne di Vogogna uscito di casa sabato con la sua auto e di cui si sono perse le tracce. Da domenica sera le ricerche sono concentrate in Valle Loana dove è stata ritrovata la sua auto, una Citroen C1. L'auto è stata trovata fuori strada nella neve, in una via di accesso alla Loana. A prendere parte alle ricerche domenica, i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino civile, il Sagf, con anche un'unità cinofila, i Carabinieri e gli uomini della Croce Rossa. Dmenica sono stati utilizzati due droni del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco. E per la prima vlta in ricerche del genere è stato utilizzato il nuovo modulo Tlc, un modulo per le telecomunicazioni in aree dove non prendo i cellulari, fornito dalla Croce rossa domese.
lunedì 29 dicembre
domenica 28 dicembre
sabato 27 dicembre
mercoledì 24 dicembre
martedì 23 dicembre
lunedì 22 dicembre
