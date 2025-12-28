Esce di casa e non torna, l'auto trovata all'imbocco della Valle Loana

Attivate le ricerche per un uomo che risulta disperso da sabato sera. La sua auto, una Citroen rossa, è stata trovata all'imbocco della Valle Loana in Valle Vigezzo. Le ricerche alle quali partecipano gli uomini del Soccorso Alpino e i Carabinieri, ai quali è stata presentata la segnalazione di scomparsa dai parenti, si stanno concentrando nell'area dove è stata trovata l'utilitaria.
