Cronaca | 28 dicembre 2025, 19:19

Esce di casa e non torna, l'auto trovata all'imbocco della Valle Loana

Soccorritori in azione per cercare un uomo disperso da ieri

Attivate le ricerche per un uomo che risulta disperso da sabato sera. La sua auto, una Citroen rossa, è stata trovata all'imbocco della Valle Loana in Valle Vigezzo. Le ricerche alle quali partecipano gli uomini del Soccorso Alpino e i Carabinieri, ai quali è stata presentata la segnalazione di scomparsa dai parenti, si stanno concentrando nell'area dove è stata trovata l'utilitaria.

