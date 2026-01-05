VCO DEFIBRILLATORI il primo punto di riferimento italiano per la manutenzione e la vendita dei dispositivi salvavita

L’azienda ossolana VCO Defibrillatori vanta una consolidata esperienza nel campo della cardio-protezione ed è oggi un punto di riferimento a livello nazionale per comuni, aziende, centri sportivi, ristoranti, mezzi di soccorso, case di cura, scuole e sistemi di trasporto.

L’impresa sottolinea con forza l’importanza dei controlli programmati, fondamentali per garantire la piena efficienza dei dispositivi in caso di emergenza.

“I defibrillatori sono strumenti salvavita — ricorda l’azienda — e come tali devono essere seguiti da tecnici esperti, certificati e costantemente aggiornati.”

Grazie all’uso tempestivo del defibrillatore, ogni giorno molte persone vengono salvate da arresto cardiaco, confermando il ruolo cruciale di questi strumenti nella tutela della salute pubblica.

I defibrillatori hanno una vita media di 8–10 anni, al termine della quale è consigliata la sostituzione con nuovi apparecchi, così da garantire standard di sicurezza sempre elevati. Oggi la tecnologia ha compiuto importanti passi avanti, offrendo defibrillatori di ultima generazione, più semplici da utilizzare in emergenza e con costi di manutenzione ridotti.

Partita da Domodossola, VCO Defibrillatori ha saputo affermarsi su scala nazionale grazie a un approccio innovativo nel settore. Tra i clienti figurano realtà di primo piano come Ferrovia Vigezzina, Croce Rossa Italiana, ANPAS, oltre a numerose aziende tra cui Altair Group, Marini Group, TCM Group, Lorenzina, Duferco Pallanzeno. Collaborazioni importanti anche con Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e ASL VCO.

Significativa la presenza negli enti locali: oltre 100 comuni del VCO e 50 scuole hanno scelto la manutenzione firmata VCO Defibrillatori, sostituendo vecchi modelli con dispositivi più moderni, prodotti da un’azienda italiana e caratterizzati da minori costi di gestione.

VCO Defibrillatori Domodossola è raggiungibile al numero 0324 203248