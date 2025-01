Scoperta la targa Aib al cimitero di Crosiggia

E' stata scoperta domenica al cimitero di Crosiggia la targa a ricordo dei volontari Aib che non ci sono più. La cerimonia è stata preceduta dalla messa celebrata da Don Pino alla presenza del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, di Rino Porini in rappresentanza della Provincia del Vco, di Marco Bossi presidente del consiglio comunale Domodossola, di Raul Bassi ispettore provinciale Aib, di Francesco Cotti presidente coordinamento provinciale Vco protezione civile.

Presenti alla cerimonia, che inaugura l'anno dei festeggiamenti per i cinquant'anni di fondazione del corpo Anticendi Boschivi di Domodossola, i carabinieri forestali e i rappresentanti della sezione Ana di Domodossola con il presidente Grossi e i gruppi di Calice e Domodossola, il gruppo Avis con il presidente Allegranza, il soccorso Alpino stazione di Domodossola, carabinieri in congedo, circolo Acli, le donne in costume del gruppo folk di Domodossola, le Arsciol di Vagna e i Primule da Calas.

Il corteo, accompagnato dalla tromba di Mario Festinoni, dopo la messa ha raggiunto il cimitero per lo scoprimento della targa. "La cerimonia è stata molto toccante e ha visto una grande partecipazione - spiega il presidente Aib Ivano Caffaro - con l'occasione è stato tributato anche un commovente ricordo del primo caposquadra fondatore Pierangelo Gatti".

L'Aib di Domodossola sta lavorando all'organizzazione di un altro evento che si svolgerà nel mese di febbraio e che andrà ad arricchire il calendario di appuntamenti per il cinquantesimo.