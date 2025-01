Corso di informatica di base per i docenti del Marconi Galletti Einaudi

I docenti dell’istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola hanno partecipato ad un corso di informatica di base.

“Grazie alla vostra partecipazione attiva, non solo avete ampliato le vostre conoscenze tecnologiche, ma avete anche dimostrato l’importanza della formazione continua come strumento fondamentale per affrontare le sfide educative del presente e del futuro – si legge sul sito dell’istituto -. Il vostro impegno arricchisce la nostra scuola, rafforzando il dialogo tra tradizione e innovazione e contribuendo a un ambiente educativo sempre più stimolante e al passo con i tempi”.