Saldi invernali, in Piemonte prevista una spesa media di 150 euro a persona

Sarà in linea con lo scorso anno la spesa media per i saldi invernali in Piemonte: 150 euro, per un giro d’affari complessivo di circa mezzo miliardo. Il 92% dei consumatori si dichiara interessato ad approfittare degli sconti. Ma se l’interesse teorico per i saldi è alto, l’acquisto effettivo avverrà soltanto in presenza dell’occasione giusta: il 40% ha già deciso cosa comprare, mentre il 53% comprerà se troverà l’offerta adeguata. È quanto emerge dalla consueta indagine condotta fra i consumatori e i commercianti piemontesi da Confesercenti in vista della campagna sconti che inizia sabato 3 gennaio per concludersi il 28 febbraio. “Speriamo – sottolinea Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – che queste previsioni siano confermate, almeno per quanto riguarda l’alta percentuale dei consumatori interessata ai saldi. Purtroppo, il settore dell’abbigliamento, dove si concentra la maggioranza degli acquisti, sconta la concorrenza selvaggia e senza regole del web, ma anche le difficoltà delle famiglie, i cui consumi continuano a essere oculati e prudenti. Ormai per molti il saldo è considerato sostitutivo di spese non fatte e non aggiuntivo: il saldo come occasione per rinnovare il guardaroba, insomma, non per concedersi qualcosa in più”.

Come è già successo durante le recenti festività natalizie e anche in occasione dei saldi dello scorso anno, sottolinea ancóra Confesercenti, l’87% di chi è interessato ai saldi progetta di acquistare almeno un prodotto in un negozio. Ma l’online ormai ha un ruolo strutturale: il 54% dichiara che comprerà anche sul web e, per effetto della sovrapposizione tra i due canali, almeno il 41% farà acquisti sia offline sia online.

“Qualche segnale positivo di ritorno agli esercizi di vicinato c’è – aggiunge Banchieri - ma il web continua a drenare consumi, specialmente fra i giovani. Il valore aggiunto dei negozi è rappresentato dalla possibilità per i consumatori di fare un confronto immediato, dalla qualità reale delle offerte, dagli sconti credibili, dalla consulenza e della fiducia”. Anche quest’anno il meteo favorisce l’acquisto di capi pesanti: cappotti e piumini crescono sino al 27% nelle preferenze degli acquirenti, dopo anni di inverni miti che li avevano fatti trascurare e inchiodati a meno del 15%. Al primo posto maglioni e felpe (58%), seguite da gonne e pantaloni (33%), intimo (32%), magliette e top (30%), camicie (27%) e abiti (26%). Le borse sono al 16%, la biancheria per la casa al 15% e i gioielli al 13%. Anche quest’anno si riscontra un buon interesse per le calzature. Bene l’abbigliamento sportivo e per lo sci. La maggioranza dei commercianti interpellati da Confesercenti ritiene, inoltre, che il calendario non aiuti, con una parte della clientela ancora fuori per le feste; per questo sarebbe stato opportuno rimandare l’inizio di qualche giorno. Probabilmente, il vero banco di prova sarà il fine settimana successivo. In ogni caso, per il fine settimana dei saldi e sino all’Epifania Torino accoglierà tantissimi visitatori: a oggi, si registra un’occupazione delle stanze d’albergo superiore al 90%. “Una presenza massiccia – conclude Banchieri – che favorisce non solo alberghi e ristoranti ma anche i negozi: dunque, a compensazione dei torinesi ancora fuori città, un contributo alla riuscita dell’avvio dei saldi potrebbe venire proprio dai turisti”.