Nasce nel Vco il Comitato per il NO al Referendum sulla Giustizia

Si è costituito ufficialmente il 9 gennaio 2026 il Comitato per il NO al Referendum Costituzionale sulla Giustizia della provincia del Verbano Cusio Ossola. Un nuovo soggetto che riunisce associazioni, forze politiche e cittadini con l’obiettivo di promuovere un’informazione corretta e approfondita sui contenuti del referendum e sulle sue implicazioni per l’assetto istituzionale del Paese.

Hanno aderito al Comitato, ad oggi, Arci, Anpi, Unione Sindacale di Base, Partito Democratico, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Idea Socialista Vco, Alleanza Civica Verbania, oltre a numerose cittadine e cittadini del mondo civico.

Nel documento costitutivo, il Comitato sottolinea come le riforme oggetto del voto referendario mettano in discussione “l’equilibrio costituzionale e l’assetto democratico fondato sulla Costituzione repubblicana”, incidendo in particolare sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura. “Una magistratura libera e indipendente – si legge – è un presidio essenziale dello Stato di diritto e una garanzia per tutte e tutti”.

Per questo motivo il Comitato intende organizzare iniziative pubbliche di informazione e confronto, volte a evidenziare la pericolosità delle controriforme e le possibili ricadute sul funzionamento della democrazia nel nostro Paese.

A partire da sabato 17 gennaio sono in programma banchetti informativi e di raccolta firme a Omegna, Verbania, Domodossola e Gravellona Toce, per sostenere la campagna referendaria e favorire una partecipazione consapevole.

Il Comitato è aperto all’adesione di associazioni, forze politiche e singoli cittadini che hanno a cuore la giustizia, l’uguaglianza davanti alla legge e la tutela della Costituzione. Chi desidera aderire o ricevere informazioni può scrivere all’indirizzo: comitatoperilnovco.giustizia@gmail.com.

La prima iniziativa pubblica sarà un incontro informativo in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 21.00, presso la Sala del Buon Pastore, in via Umberto Del Signore 1 a Gravellona Toce.