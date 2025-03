In Ossola tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza, una delle quali per essersi rifiutato di sottoporsi al test. Proprio quest’ultimo è risultato altresì sprovvisto di patente di guida poiché sospesa per analogo provvedimento.

Non sono mancati i sequestri di stupefacenti, 6 persone in totale sono state segnalate alla Prefettura di Verbania perché trovate in possesso di stupefacente per uso personale, tra cui cocaina, eroina ed anfetamina.