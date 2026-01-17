Attività da fare in casa quando c’è brutto tempo

Negli ultimi anni anche in Italia i cambiamenti climatici si sono fatti sentire: giornate serene vengono spesso interrotte da piogge intense e temporali. Con l’arrivo dell’autunno, vale la pena trasformare la propria casa in un piccolo rifugio pieno di idee per trascorrere il tempo al chiuso, da soli oppure in compagnia.

Giochi e rompicapi

Allena la mente – e un po’ anche la pazienza – dedicandoti a giochi e rompicapi, da affrontare da soli o sfidando qualcuno.

I grandi classici dei giochi da tavolo non deludono mai, ma puoi anche divertirti online: dalle rapide partite di bingo ai videogame multigiocatore più immersivi. Se preferisci staccare dagli schermi, sfoglia un giornale e prova cruciverba, parole intrecciate o sudoku.

Cucinare e preparare dolci

Metti un sottofondo musicale e lasciati avvolgere dai profumi della cucina: non c’è niente di più confortante quando fuori piove.

Puoi preparare biscotti, brownies o sperimentare una ricetta nuova; oppure optare per un piatto di comfort food che scalda il cuore e lo stomaco.

Maratona di film o serie

A volte serve solo un momento per ricaricare le energie. Una giornata di pioggia è perfetta per avvolgersi in una coperta e partire con una maratona dei tuoi film o serie preferite.

Prepara dei popcorn, una tisana calda e goditi il relax: perché uscire per andare al cinema quando puoi ricreare la stessa atmosfera nel tuo salotto?

Lavoretti creativi e hobby artistici

Libera la creatività con un po’ di arte e fai-da-te. Con i materiali giusti, puoi dare vita a progetti di ogni tipo:

riordina i tuoi ricordi in un album inserendo foto e piccoli souvenir, oppure realizza oggetti per la casa come vasi decorati, cornici fatte a mano o sottobicchieri all’uncinetto.

Lettura e scrittura

Quando è stata l’ultima volta che ti sei perso tra le pagine di un buon libro? Una giornata grigia è perfetta per ritagliarsi un momento tutto per sé e immergersi nella lettura.

In alternativa, prova a scrivere: poesie, pensieri sparsi, un diario. Mettere nero su bianco le emozioni può essere molto liberatorio e un ottimo gesto di cura verso se stessi.

Intrattenimento audio

Se la lettura non fa per te, scegli un audiolibro e lascia che qualcun altro ti racconti una storia. Anche i podcast sono un’ottima compagnia: puoi imparare, riflettere o semplicemente ascoltare qualcosa che ti piace mentre fai altre attività.













