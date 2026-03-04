Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego del Vco. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

20261383 Struttura ricettiva di Mergozzo cerca un aiuto cuoco con minima esperienza da inserire con contratto di otto mesi per la stagione estiva 2026. Richiesta conoscenza norme Haccp, autonomia nel raggiungimento sede. Possibile inserimento già da marzo con contratto a chiamata per il primo mese.

20261380 Struttura ricettiva di Mergozzo cerca un cameriere di sala con minima esperienza da inserire con contratto di otto mesi per la stagione estiva 2026. Richiesta minima conoscenza lingua inglese, autonomia nel raggiungimento sede. Possibile inserimento già da marzo con contratto a chiamata per il primo mese.

20261258 Cooperativa di servizi cerca addetti pulizie da inserire in struttura ospedaliera

assistenziale a Oggebbio località Piancavallo per pulizie e lavaggio stoviglie/riordino mensa. Si richiede precisione puntualità e affidabilità, autonomia raggiungimento sede. Tirocinio su turni. Rimborso spese intorno ai 1000 euro.

20261014 per azienda di Baveno che opera nel settore lapideo, un/a addetto/a alla manutenzione impianti di frantumazione inerti. Si offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Full time: da lunedì al venerdì dalle 8.00-12:00 e 13.00-17:00. Stipendio mensile medio 1600-1700eu.

20261212 Per struttura ospedaliera di Oggebbio, località Piancavallo, si ricerca un/a ausiliario di cucina per attività di pulizia e sanificazione degli ambienti (cucina, spogliatoi, ecc.) e delle attrezzature (carrelli, nastro di confezionamento, ecc.). Preparazione di confezionamento dei pasti e vassoi dei degenti. Orario su turni: 07:05 – 15:05 o 13:40 – 21:30. Contratto a termine 6 mesi per sostituzione

2026758 Per azienda di Verbania addetta alla riparazione e assistenza tecnica di attrezzature per ufficio (computer, multifunzioni, stampanti), operante prevalentemente nella provincia del VCO, si ricerca un operaio junior da formare. Richiesto diploma tecnico e patente di guida B. Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi, full time 40h settimanali da lunedì al venerdì. Con la possibilità della sua trasformazione a Tempo indeterminato.

2026959 Centro estetico di Verbania ricerca un/una estetista onicotecnica. Richiesta abilitazione, pregressa esperienza nella mansione. P.time verticale: due giornate dalle 9.00 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo e un pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. Iniziale Tempo determinato con scopo di stabilizzazione a tempo indeterminato

2026887 Per struttura ospedaliera di Oggebbio (località Piancavallo) si ricerca un/una segretaria/o da inserire presso l’ufficio dedicato alla gestione delle prenotazioni per pazienti in degenza. Richiesto diploma o laurea, buon uso pc, predisposizione contatto con pubblico. Full time di 36h settimanali con i seguenti orari: lun - mart e ven 8.30-17.00 ed il merc - giov 8.30-15.00. Tempo determinato 6mesi

2026892 azienda di Verbania-Vignone operante nel settore della manutenzione e installazione di impianti di refrigerazione e climatizzazione ricerca un operaio in tirocinio . Richiesta buona manualità, qualifica o diploma ambito elettrico, patente B.

20261163 Ristorante a Omegna cerca aiuto cucina. La risorsa collaborerà con lo chef e il team nella preparazione e presentazione dei piatti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Richiesta capacità di lavorare in team, conoscenza delle tecniche di base e disponibilità full time su turni, anche nel weekend.

2026868 2026923 Azienda di Villadossola specializzata in minuteria metalliche di precisione cerca 1 attrezzista programmatore cnc n esperienza e 1 aiuto attrezzista. Iniziale contratto a tempo determinato Ccnl Metalmeccanico.

2026967 Azienda farmaceutica di Gravellona Toce cerca Impiegato/a Commerciale per Ufficio Offerte, con attività di redazione offerte, gestione gare d’appalto, analisi prezzi e contatti con clienti e fornitori esteri. Contratto a tempo indeterminato full time (lun–ven 8-13/14-17).

2026894 Studio commercialista a Domodossola cerca contabile con esperienza. Richiesta precisione, affidabilità, riservatezza e attitudine alla collaborazione. Iniziale contratto a tempo determinato. Ccnl Studi professionali 3 livello.

2026893 Albergo a Bognanco ricerca cameriere7a ai piani per stagione 2026. Contratto tempo determinato 4 mesi, orario 8:30–13:30, CcnlAlberghi Liv. 6. Richiesta esperienza anche minima, precisione e patente B.

2026700 Ristorazione collettiva a Villadossola cerca Cuoco/a di mensa. Indispensabile esperienza pregressa e piena autonomia nello svolgimento del lavoro. Orari da lunedì a venerdì 6.00-14.00. Ccnl turismo IV livello.

2026471 Albergo 4Stelle a San Domenico di Varzo ricerca cameriere/a ai piani per pulizia e riassetto camere. Offerto contratto stagionale da febbraio 2026, part-time o full time, con turni organizzati e riposi garantiti. Richieste precisione, affidabilità e capacità di lavorare in autonomia e in team.

2026343 Azienda che si occupa di impiantistica elettrica di Domodossola cerca un elettricista per installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Richiesta qualifica professionale e patente B. Contratto di prova 6 mesi con obiettivo inserimento stabile.

2026231 Azienda di Baveno cerca un giardiniere per attività di cura di giardini, potature, semine e pulizia degli spazi esterni. Preferibile esperienza, buona attitudine con i clienti, patente B e autonomia negli spostamenti. Previsto contratto di 3 mesi rinnovabile, dal lunedì al venerdì 8–12 e 13–17, Ral fino a 15.000 €.