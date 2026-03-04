Pnrr, l’indagine Uncem: il 28% dei comuni non chiuderà i progetti entro giugno 2026

Uncem ha lanciato nel mese di febbraio 2026, a seguito della cabina di regia del Pnrr del 28 gennaio, coordinata dal Ministro Foti, un'indagine on line sullo stato dei progetti finanziati ai comuni. Ne emerge un quadro ancora complesso. Poche semplici domande, per veloci risposte, come chiedono sempre gli enti che dimostrano alcune necessità. Il 28% delle risposte dei sindaci confermano la capacità del proprio ente di concludere il progetto finanziato entro il 30 giugno 2026, termine del Pnrr. Un altro 28% afferma invece di non riuscire a finirlo entro il 30 giugno. “Preoccupa” il 14% che al momento della risposta deve ancora fare una gara d'appalto per l'affidamento.

Chi ha concluso i lavori, attende dallo Stato il pagamento di quanto già rendicontato. "Quest'ultimo è un tema molto delicato - evidenzia Marco Bussone, presidente Uncem - Sottoporremo i dati al Governo e al Parlamento. Sono state escluse finora delle proroghe. Di certo le macchine dei comuni sono al lavoro, con grande intensità e determinazione. Le task force del ministero, con gli esperti del Pnrr, piuttosto che le cabine di regia regionali supporteranno come sempre, dal 2022, gli enti locali. Anche Uncem rimane accanto ai comuni per ogni necessità. Soprattutto per dare continuità al Pnrr e rendere gli interventi realizzati efficaci nei prossimi anni”.