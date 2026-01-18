Amministrative 2026: nel Vco si vota in cinque comuni

Saranno cinque i comuni del Verbano Cusio Ossola che nella primavera del 2026 andranno al voto per le elezioni amministrative. I cittadini saranno chiamati alle urne tra aprile e giugno per eleggere il nuovo sindaco a Baveno, Borgomezzavalle, Crevoladossola e Stresa, a cui si aggiunge Macugnaga, che attualmente è sotto la guida di un commissario prefettizio.

Ad andare al voto sono i comuni che hanno rinnovato il proprio consiglio comunale nel 2020, durante una tornata elettorale che era stata rimandata all’autunno (e non in primavera, come di consueto) a causa dell’emergenza Covid-19. Le nuove elezioni sono dunque stata programmate, con una circolare del 2024 del Ministero dell’Interno, per la primavera 2026.

I comuni più grandi ad eleggere il proprio sindaco saranno Baveno, Crevoladossola e Stresa. A Baveno termina il mandato il sindaco Alessandro Monti, che nel 2020 era stato eletto, con la lista “Baveno in comune”, con l’87,88% delle preferenze. Per quanto riguarda Crevoladossola, invece, il primo cittadino uscente è Giorgio Ferroni, con la lista “Per Crevoladossola”, eletto con il 50,26% dei voti. A Stresa, arriva al termine il mandato di Marcella Severino, che nel 2020 era stata eletta sindaco con la lista “Progetto comune” con il 43,26%.

In primavera saranno chiamati alle urne anche i cittadini di Borgomezzavalle. Attualmente il comune della Valle Antrona è guidato da Stefano Bellotti, eletto sindaco con il 95,31% delle preferenze con la lista “Per Borgomezzavalle”.

Infine, andrà al voto anche Macugnaga. Il comune ai piedi del Monte Rosa è infatti attualmente commissariato, a causa delle dimissioni - avvenute nell’estate 2025 - del consiglio comunale e del decadimento della carica di sindaco di Alessandro Bonacci. Quest’ultimo, infatti, era stato posto agli arresti domiciliari per frode processuale, depistaggio e falso in relazione agli interventi di ampliamento della pista di accesso al rifugio Zamboni-Zappa.