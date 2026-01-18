Comuni montani, manca l’unanimità tra le Regioni: Calderoli pronto a una nuova proposta

''È ripreso giovedì mattina in Conferenza Unificata il confronto tra il Ministro Roberto Calderoli e gli Enti territoriali in tema di criteri per la classificazione dei Comuni montani, dopo la proroga chiesta dalle Regioni e ottenuta con la disponibilità del Ministro. Da parte della Conferenza delle Regioni è giunta una proposta sostenuta dalla maggioranza delle Regioni ma che non raccoglie l’unanimità, come richiesto per un’intesa. In virtù di ciò, il Ministro ha confermato la propria intenzione di trovare una soluzione positiva di questa vicenda: si è preso l’impegno di elaborare una nuova proposta e di farlo entro la prossima settimana.

Tale nuova proposta del Ministro Calderoli sarà sottoposta alla valutazione delle Regioni, di Upi e di Anci. Dopodiché il Ministro intende incontrare personalmente in presenza i presidenti Fedriga, Gandolfi e Manfredi per proseguire il lavoro nell’ottica della leale collaborazione. In un clima di dialogo e collaborazione, resta ferma e condivisa tra tutti la volontà di trovare un’intesa su dei parametri che riconoscano le vere zone montane e vadano dunque a risolvere le evidenti storture dell’attuale elenco, rispettando sia la legge 131 che la Costituzione. È stato infatti nuovamente sottolineato che tra i Comuni attualmente presenti nell’elenco vi siano realtà che nulla hanno a che vedere con la montagna, e che tale paradosso vada risolto con buonsenso.

Nel corso della seduta, a beneficio degli Enti territoriali e per assicurare la massima chiarezza, il Ministro ha sottolineato come il nuovo elenco dei Comuni montani non renda automatico alcun taglio delle risorse. È stato infatti ricordato che la legge 131 prevede espressamente la possibilità per le Regioni di destinare la propria quota regionale del Fosmit in piena autonomia, comprendendo dunque anche quei Comuni eventualmente esclusi dal nuovo elenco''.

Così in una nota degli Affari regionali.