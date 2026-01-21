Asl, migliorano i tempi di attesa per alcuni esami e prestazioni

I tempi più lughi restano quelli di alcune Tac che vanno dai 170 ai 364 giorni di attesa. Ma ci sono visite che l’Asl riesce a fare nel giro di una settimana.

Sembra meno critica, rispetto ad altre Asl piemontesi, la situazione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie fornite da Asl Vco.

Dicevamo che le criticità sono per alcune Tac: quella della sella turcica e orbite, del cranio, di lombo e rachide che hanno tempi che vanno da 169 a 176 giorni, sino a toccare il tetto di 371 giorni per una ecografia mammaria bilaterale ma anche 364 giorni per una polipectomia endoscopica dell’intestino.

Più brevi le attese in altri campi. Da 4 a 22 giorni per una visita urologica, da 3 a 6 giorni per una ecografia all’addome. Si possono avere esami da 2 ad una ventina di giorni per una visita otorinolangoiatrica, da 3 a 27 per una ortopedica, da 2 a 38 per una Tac al bacino ma anche due giorni per un ecodoppler agli arti superiori venosa e altrettanto per gli arti inferiori. Ma anche 8 giorni per una spirometria semplice.