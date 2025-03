Beni confiscati alla mafia: in Piemonte nuove regole e più risorse

Beni confiscata alla mafia: in Piemonte nuove regole per aiutare il territorio e risorse aumentate a 1.2 milioni di euro nel bando 2025/2026. A chiarire le novità l'assessore al contrasto alle mafie Maurizio Marrone, che spiega: "Abbiamo deciso di concedere contributi per il riutilizzo dei beni confiscati fino al 70% delle spese ammissibili, per un massimo di 100mila euro. Prima era del 50%".

Le novità

"Questa percentuale - aggiunge - salirà al 90% per i beni localizzati in comuni con meno di 5mila abitanti, per venire ulteriormente incontro alle difficoltà dei piccoli comuni nel realizzare questo tipo di progetti".

I criteri

Anche in questa edizione saranno ammesse sia le spese connesse al recupero o all’adeguamento beni volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni immobili confiscati, sia le spese relative a progetti sociali nei beni stessi, per cui il contributo massimo richiedibile sarà di 30mila euro a progetto. Altra novità, sarà la possibilità di finanziare anche proposte progettuali presentate da unioni di comuni, allo scopo di incentivare la partecipazione e il riutilizzo.

Dal punto di vista finanziario, le risorse passano dai 740mila euro del bando 2024/25 a 1.2 milioni per il bando 2025/26.