"Natale, con gusto": la nuova proposta enogastronomica di Presepi sull'acqua

Già in questa prima settimana dell'undicesima edizione, Presepi sull'acqua sta registrando un ottimo successo di pubblico: quello che è uno degli eventi natalizi più originali del nord Italia, fruibile fino a domenica 11 gennaio 2026, si conferma meta di molti visitatori. Durante l'intero weekend di sabato 20 e domenica 21 dicembre la golosa novità di “Natale, con gusto” arricchirà la manifestazione e la visita alle installazioni create con passione e dedizione dagli abitanti di Crodo e delle sue frazioni su ruscelli, abbeveratoi, lavatoi in pietra e fontane di comunità. Cinque tappe dedicate alla gastronomia locale di qualità che, seguendo il filo rosso natalizio dei presepi sull’acqua tra capoluogo e frazioni della valle ossolana, permetteranno di scoprire angoli suggestivi e delizie a km0.

Ogni tappa ospiterà un chiosco (due in piazza Paggi a Crodo) che interpreterà il “gusto” del titolo grazie alla cucina d'autore dei ristoratori di Crodo e frazioni con le loro creazioni di strada. I punti gusto ospiteranno anche una ampia selezione di artigiani, oltre quaranta in tutto, che offriranno ai visitatori un mix di prodotti enogastronomici del territorio e interessanti proposte extra-agroalimentari, tra fragranze d’ambiente e ghirlande, creazioni artistiche in materiali diversi, piccole opere d’arte e tessuti fatti a mano, a conferma che, oltre al cibo per la bocca, esiste anche quello per gli occhi e per la mente. I visitatori potranno decidere liberamente se lasciarsi tentare da un’unica proposta di cibo di strada o se provarle tutte, iniziando altrettanto liberamente a comporre il proprio personale percorso nella cucina d'autore da uno qualsiasi dei cinque punti, attivi sabato 20 e domenica 21 dicembre, a partire dalle 10.00 e fino alle 18.00.

I cinque “Punti Gusto” saranno posizionati a Crodo – dove saranno allestiti il numero 1 e il numero 5 –, Mozzio, Viceno e Cravegna, in un giro ad anello ideale tra golosità e creazioni artigianali. La mappa di “Natale, con gusto” è scaricabile online sul sito di Presepi sull'acqua, al link https://crodoeventi.it/presepi-sullacqua-la-magia-del-natale-nel-cuore-delle-alpi/natale-con-gusto/, ma sarà disponibile anche in formato cartaceo.