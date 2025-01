Sigarette, da oggi scatta l'aumento

Attenzione, brutte notizie per i fumatori: da ieri, giovedì 23 gennaio, è entrato in vigore un aumento dei prezzi su alcune marche di sigarette, sigari e trinciati. Il provvedimento è stato ufficializzato tramite una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha reso pubblico l'elenco delle marche che hanno subito gli aumenti, tra questi Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield.

Si tratta di aumenti decisi con la legge di Bilancio 2023 e poi ritoccati dalla Manovra nel 2024, che ha previsto un incremento dell'accisa sulle sigarette nelle sue diverse componenti. In particolare la legge di Bilancio 2024 è andata a intervenire sulla componente fissa che oggi forma una parte dell’accisa, salita da 28,20 euro ogni mille sigarette a 29,50 dal 2025.

I rincari sono dell'ordine di 20-30 centesimi a pacchetto e riguardano ben 63 marche di sigarette, mentre il numero è più limitato per i sigari (37) e ancora di più per il tabacco trinciato (14 marche, in questo caso).