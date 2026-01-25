Alpe Devero, individuate le nuove "aree di tranquillità a maggior tutela"

Come già negli anni scorsi, con la collaborazione della Cooperativa Devero 2.0 e della Scuola Sci Alpe Devero, anche per l’inverno 2025 – 2026 sono state perimetrate due “aree di tranquillità a maggior tutela”, dedicate in particolare allo svernamento del fagiano di monte. Le nuove aree sono state individuate tra Monte Cazzola, Misanco e Buscagna.

Sono state dunque posizionate le ormai note bandierine gialle che segnalano il perimetro delle aree interdette. Gli escursionisti sono invitati a consultare, tramite il sito dell’ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola, le cartografie che indicano le aree a maggior tutela, visualizzatili anche tramite dispositivi mobili. Tutte le aree al di fuori di quelle di tranquillità restano accessibili per le escursioni, sempre seguendo le indicazioni necessarie per camminare in sicurezza (cani al guinzaglio, non camminare fuori dalle tracce esistenti, munirsi di dispositivi di sicurezza se si intende uscire dalle piste).