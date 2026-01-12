 / Attualità

Attualità | 12 gennaio 2026, 11:43

Crevola investe nell'energia green: un nuovo impianto fotovoltaico al cimitero di Preglia

L'intervento, dal costo di circa 49mila euro, sarà finanziato tramite fondi Pnrr

L’amministrazione comunale di Crevoladossola ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso il cimitero di Preglia, intervento inserito nel programma Pnrr dedicato alla promozione delle energie rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo.

L’opera rientra nelle iniziative legate alla nascita della nuova Comunità Energetica Rinnovabile del territorio, che punta a incrementare la produzione locale di energia pulita e a ridurre i costi energetici per gli enti pubblici. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 49.000 euro: la copertura finanziaria sarà garantita attraverso fondi PNRR e risorse comunali.

l.b.

