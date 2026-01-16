Neve e vento, rischio valanghe 3 "marcato" nel fine settimana

Secondo il bollettino emesso da Arpa Piemonte, per il fine settimana del 17 e 18 gennaio è previsto un pericolo valanghe di grado 3 “marcato”. Sono infatti attese nuove precipitazioni accompagnate da ventilazione da moderata a forte proveniente dai quadranti orientali. Con la neve fresca ed il vento previsto si formeranno numerosi accumuli, facilmente distaccabili anche da un singolo sciatore.

In prossimità delle cime, nelle conche, nei canaloni e sui cambi di pendenza saranno possibili valanghe di neve a lastroni di piccole e medie dimensioni. In alcuni punti le valanghe potranno anche subire un distacco nella neve vecchia e raggiungere dimensioni piuttosto grandi. I punti pericolosi verranno innevati e saranno difficilmente individuabili con il maltempo.

Arpa Piemonte invita dunque gli escursionisti ad una prudente scelta dell’itinerario e ad un atteggiamento diffidente, monitorando attentamente l’evoluzione della situazione consultando i prossimi bollettini.