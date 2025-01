Neve sull'arco alpino piemontese: il rischio valanghe rimane 2-moderato

Nel corso della settimana, secondo i dati di Arpa Piemonte, si sono verificate diverse nevicate sull’arco alpino piemontese, dovute a impulsi perturbati. La quota delle nevicate ha subito brusche oscillazioni, imbiancando anche alcune zone collinari. Gli apporti più consistenti di nuova neve, localmente prossimi a 50cm, sono stati registrati sui settori meridionali, nordoccidentali e settentrionali.

L'intensificarsi della ventilazione, soprattutto dopo le precipitazioni, ha determinato il rimaneggiamento della neve in quota formando nuovi lastroni. Si consiglia pertanto una prudente scelta dell'itinerario.

L'abbassamento delle temperature favorirà il progressivo consolidamento del manto nevoso e le deboli nevicate previste tra sabato e domenica non determineranno sostanziali variazioni sulla sua stabilità. Il grado di pericolo valanghe si mantiene 2-Moderato sulle Alpi Liguri e Marittime e dalle Cozie Nord alle Lepontine di confine così come alle quote elevate dei restanti settori.