Da Domodossola a Crans Montana: madre e figlia donano i capelli ai feriti dell'incendio

La solidarietà per i ragazzi di Crans Montana ha coinvolto due domesi. Giulia Minoletti e la figlia Camilla, di nove anni, hanno deciso di tagliarsi i capelli e donare le loro trecce di 35 e 30 centimetri affinché siano utilizzate per creare parrucche da donare a chi è ricoverato e ha perso i capelli in seguito all'incendio scoppiato la notte di Capodanno al bar Constellation di Crans Montana.

Colpita da quanto è avvenuto dopo il devastante rogo al locale della rinomata località sciistica, Giulia, che oltre a Camilla ha un figlio di 14 anni, ha deciso di cambiare look per una buona causa.

“Da otto anni non tagliavo i capelli. - spiega Giulia - . Ho letto in particolare sui siti svizzeri gli appelli a donare i capelli per offrire un sostegno concreto ai sopravvissuti che hanno riportato gravi ustioni. Tornata a casa mia figlia mi ha chiesto come mai avessi tagliato i capelli e, sentito il motivo, ha detto: mamma, voglio donarli anch'io. Così il giorno successivo ho portato anche lei dalla parrucchiera”. Colpisce la decisione di Giulia, ma soprattutto il coraggio la generosità e il sorriso che hanno accompagnato il gesto di Camilla di soli nove anni.

Le trecce saranno inviate ad un'azienda specializzata che si occuperà di realizzare parrucche destinate alle vittime dell'incendio.