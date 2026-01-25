Truffe su luce e gas: l'allarme di Federconsumatori Piemonte

È un grido d'allarme quello lanciato da Federconsumatori Piemonte di fronte ai dati degli ultimi mesi: si registra un aumento significativo delle truffe nel settore energetico. L'associazione segnala una recrudescenza di contatti da parte di falsi operatori che, facendo leva sulla scarsa informazione, convincono i cittadini che il loro contratto di luce o gas sia "in scadenza".

Questa comunicazione ingannevole, sottolinea l'organizzazione, è il grimaldello utilizzato per portare all’attivazione non richiesta di nuovi contratti. Nella maggior parte dei casi analizzati dagli sportelli dell'associazione, queste nuove stipule si rivelano trappole costose, con condizioni peggiorative rispetto alle forniture precedenti.

Il modus operandi svelato dall'associazione

Secondo le ricostruzioni effettuate dall'associazione di categoria, il meccanismo è subdolo e collaudato. Tutto inizia con una telefonata o una visita a domicilio caratterizzata da toni rassicuranti. La scusa utilizzata dai truffatori è la necessità di "verificare alcuni dati". L'obiettivo reale, avverte l'associazione, è ottenere una registrazione vocale di assenso tramite l'inganno.

Le vittime principali di queste strategie aggressive sono soprattutto gli anziani, spesso meno pronti a riconoscere le tecniche di telemarketing predatorio e più sensibili alle pressioni psicologiche. I truffatori non esitano a presentarsi come il proprio attuale fornitore, o addirittura come presunti incaricati della rete elettrica nazionale o di enti pubblici del tutto inesistenti. Oltre al cambio di gestore, Federconsumatori Piemonte ha rilevato anche la vendita di prodotti obsoleti — come caldaie, kit energetici e pompe di calore — proposti a prezzi gonfiati e vincolati a finanziamenti pluriennali.

Il decalogo della sicurezza di Federconsumatori Piemonte

Per arginare il fenomeno, l'associazione ha stilato una serie di regole fondamentali che ogni utente dovrebbe seguire per non cadere in errore:

Nessuna interruzione improvvisa: È bene ricordare che nessun fornitore ha il potere di interrompere la fornitura da un giorno all’altro.

È bene ricordare che nessun fornitore ha il potere di interrompere la fornitura da un giorno all’altro. Protezione dei dati: Non esiste alcun obbligo di comunicare telefonicamente dati sensibili come il POD (per l'elettricità), il PDR (per il gas) o il proprio codice fiscale.

Non esiste alcun obbligo di comunicare telefonicamente dati sensibili come il (per l'elettricità), il (per il gas) o il proprio codice fiscale. Conferme scritte: Ogni modifica contrattuale, per essere valida, deve essere confermata per iscritto.

Ogni modifica contrattuale, per essere valida, deve essere confermata per iscritto. Verifica diretta: In caso di dubbio, il consiglio è chiudere la chiamata e contattare direttamente il proprio fornitore tramite i canali ufficiali.

In caso di dubbio, il consiglio è chiudere la chiamata e contattare direttamente il proprio fornitore tramite i canali ufficiali. Niente fretta: Prima di sottoscrivere un nuovo contratto, è essenziale prendersi il tempo necessario per riflettere, senza cedere all'urgenza imposta dall'operatore.

Assistenza e prevenzione

Sebbene le istituzioni stiano rafforzando gli strumenti di tutela, l'associazione ribadisce che la prima difesa resta l’informazione. L'associazione continua a monitorare con attenzione il fenomeno e invita chiunque sospetti di essere stato vittima di raggiri a rivolgersi ai propri sportelli territoriali. Attraverso consulenze personalizzate, l'organizzazione offre supporto concreto per orientarsi nel mercato energetico e difendersi dalle pratiche scorrette.