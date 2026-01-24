Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend con pioggia e neve. Una depressione atlantica associata a un profondo minimo di pressione, attualmente al largo della Bretagna, causerà il passaggio di un fronte perturbato sul Piemonte tra sabato sera e domenica notte. “Sabato sera – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - neve a quote di pianura o bassa collina sul basso Piemonte, con precipitazioni abbondanti e diffuse”.

SABATO 24 GENNAIO 2026

Nuvolosità: al mattino schiarite sulle zone alpine, che potrebbero localmente estendersi sulle zone pedemontane, nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento ovunque con cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: fino al primo mattino deboli residue sul settore settentrionale, in esaurimento. Da metà pomeriggio ripresa dei fenomeni a partire dalle Alpi Marittime in estensione in serata da sudovest verso il resto della regione, in genere con intensità moderata. Quota neve in serata sui 200-400 m sul basso Piemonte, sui 400-600 m altrove. Zero termico: in rialzo sui 1000 m a nord e sui 500-700 m a sud. Venti: sulle Alpi moderati da ovest al primo mattino, in successiva intensificazione e rotazione da sudest; prevalentemente deboli nordorientali altrove, con rinforzi sull'Appennino dal pomeriggio.

DOMENICA 25 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con nubi in successivo diradamento: le schiarite saranno più estese in montagna, in pianura la nuvolosità rimarrà più consistente. Precipitazioni: tra notte e primo mattino deboli o localmente moderate sui settori alpini e pedemontani occidentali, deboli sparse altrove. Quota neve sui 500 m, ancora a quote inferiori sul basso Piemonte ma con precipitazioni più deboli. Precipitazioni in esaurimento nel corso della mattinata. Zero termico: in aumento fino a 1000-1100 m. Venti: al mattino deboli o localmente moderati da sudest sulle Alpi e da nordest altrove, in attenuazione e rotazione da ovest a tutte le quote