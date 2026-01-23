Vogogna celebra il Giorno della Memoria

Vogogna si prepara a commemorare il Giorno della Memoria, in programma martedì 27 gennaio 2026, con una serie di iniziative dedicate al ricordo delle vittime dell’Olocausto e alla riflessione sui valori della memoria e della responsabilità collettiva.

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 25 gennaio. Alle 17.40 è previsto il ritrovo presso il monumento ai Caduti, dove si terrà l’intervento delle autorità. A seguire, alle 18.00, sarà celebrata la Santa Messa in chiesa, accompagnata da un momento di ricordo delle vittime. Al termine della funzione si svolgerà l’inaugurazione del “Parco dei Giusti”, dedicato alle figure di Giorgio Perlasca, don Giuseppe Rossi e don Artibano di Coscio, esempi di coraggio e solidarietà nei tempi più bui della storia.

Le iniziative proseguiranno lunedì 26 e martedì 27 gennaio con l’ingresso libero al Parco dei Giusti. All’ingresso, i partecipanti saranno invitati a prendere uno dei sassi disponibili, scrivervi una parola o una preghiera e deporlo lungo il sentiero, come gesto simbolico di memoria, condivisione e affidamento di un pensiero personale.