Lavori nelle gallerie della A26, due tratti chiusi in orario notturno

Sono in programma, nei prossimi giorni, interventi di manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri. Per questo Autostrade per l’Italia ha programmato alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, è prevista la chiusura in orario notturno del tratto compreso tra Arona e lo svincolo SS33 del Sempione, dal km 165.5 al km 197.1 in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 27 gennaio alle 6.00 del 28 gennaio, e dalle 22.00 del 20 gennaio alle 6.00 del 30 gennaio. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e potrà rientrare in autostrada a Verbania.

È inoltre chiuso per una notte il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento SS34 del lago Maggiore dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 30 gennaio alle 6.00 del 31 gennaio. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e potrà rientrare in autostrada a Gravellona Toce.