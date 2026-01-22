Crisi impianti a Macugnaga, Pentenero e Rossi: “La Giunta Cirio intervenga subito”

“Leggiamo con grande preoccupazione le notizie proveniente da Macugnaga: la conferma della mancata riapertura delle seggiovie del Burki Belvedere, almeno per tutta la stagione invernale, è l’ennesimo duro colpo che il territorio si trova costretto ad affrontare, in particolare durante uno dei periodi dell’anno in cui è più frequentato”.

A lanciare l’allarme sono la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Gianna Pentenero, e il Segretario Regionale del PD, Domenico Rossi, che sottolineano come la località si trovi ora senza alcun impianto di risalita. “Con la mancata riapertura delle seggiovie, Macugnaga si trova oggi completamente priva di impianti di risalita, a seguito dell’incidente occorso alla Macugnaga – Monte Moro dello scorso 30 dicembre”.

Una situazione che rischia di avere conseguenze pesantissime sul tessuto economico e sociale della valle. “Le conseguenze per l’economia locale sono facili da immaginare, in particolare per quanto riguarda il settore turistico recettivo, per i lavoratori e per tutti i cittadini. Sappiamo che i commercianti locali hanno già lamentato un calo di presenze, e che diversi lavoratori, come quelli della Società Macugnaga Trasporti e Servizi, hanno già perso il loro posto di lavoro”.

Proprio per questo, Pentenero e Rossi annunciano un’iniziativa formale in Regione: “Per questo abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale, chiedendo alla Giunta Cirio di intervenire prontamente per supportare il sistema economico e occupazionale del territorio”.

Nel comunicato viene ricordato anche un passaggio precedente, legato alle richieste avanzate dal territorio. “Lo scorso 5 gennaio il “Gruppo Progetto VCO”, aveva chiesto al Presidente della Provincia “di convocare con urgenza una seduta straordinaria dell'Assemblea dei Sindaci dedicata alla crisi di Macugnaga, al fine di condividere soluzioni d'emergenza e strutturali per il rilancio della località e per stimolare il principio di sussidiarietà tra enti del territorio”; bene che il Presidente della Provincia questa mattina abbia convocato un tavolo tecnico per discutere del problema, ma purtroppo non è sufficiente” proseguono Pentenero e Rossi.

Da qui l’appello diretto alla Regione, chiamata a un ruolo attivo in una fase considerata delicata per la comunità di Macugnaga. “La Regione deve essere al fianco dei cittadini e delle cittadine di Macugnaga in questa fase delicata della sua storia: sappiamo che il Presidente Cirio domani sarà in visita nel VCO”.

Infine, la chiusura con un messaggio chiaro: la visita istituzionale deve tradursi in risposte concrete. “Ci auguriamo che, oltre ad ammirare le bellezze locali, porti con sé soluzioni per i problemi dei cittadini - della Valle Anzasca e dell’intero VCO - da troppo tempo dimenticati” concludono Pentenero e Rossi.