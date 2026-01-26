Cisl e Ocst uniscono le forze: a Domodossola un nuovo sportello per i frontalieri

La Cisl Piemonte Orientale annuncia che, a partire dal mese di febbraio, sarà attivo a Domodossola un nuovo sportello dedicato ai lavoratori frontalieri. Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione internazionale tra i sindacati Cisl e Ocst.

Lo sportello sarà aperto, presso la sede Cisl di Domodossola in corso Moneta 61 ogni primo venerdì del mese dalle 14.00 alle 17.30. Sarà presente un operatore Ocst, che offre consulenza sindacale su tutte le principali tematiche legate al lavoro in Svizzera, quali diritto del lavoro e tutele, condizioni di impiego, questioni contrattuali, assicurative e previdenziali, informazioni su fiscalità e normative, assistenza per domanda di disoccupazione.

Chi fosse interessato può fissare un appuntamento contattando la sede Cisl domese al numero 0324 240262 dal lunedì al venerdì in orario di ufficio oppure tramite e-mail all’indirizzo luca.camona@ocst.ch.