Servizio civile universale nel Vco: disponibili 36 posti per i giovani

Sono 36 i posti disponibili per il Servizio civile universale nel Vco. Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni. L’impegno richiesto è di 25 ore alla settimana, distribuite su cinque giorni. Nove dei 36 posti sono riservati a persone in una fase di “temporanea fragilità”, seguite dai servizi sociali o dai centri per l’impiego.

Partner del progetto sono la Fondazione comunitaria, l’Opera pia Domenico Uccelli di Cannobio, il Comune di Gravellona Toce, il Museo del Paesaggio, il Centro rete biblioteche del Vco (Verbania, Omegna e Domodossola), il Centro intercomunale servizi sociali del Verbano e il Parco nazionale Val Grande. Le domande devono essere presentate entro l’8 aprile. "Ma consigliamo di non aspettare gli ultimi giorni, quando di solito le richieste aumentano", spiega Luca Martelli della cooperativa Aurive, che gestisce le procedure di candidatura, intervenuto alla presentazione di questa mattina nella sede della Fondazione comunitaria. "Contiamo sui mezzi d’informazione – ha aggiunto – per raggiungere il maggior numero possibile di persone".

Il Servizio civile universale si è rivelato utile, all’Opera pia Uccelli, racconta Emanuele Eamuelli, anche per orientare professionalmente alcuni “civilisti” al termine del servizio: "C’è chi si è iscritto al corso per Oss (operatori socio sanitari, ndr) e ora lavora presso di noi o nella vicina Svizzera; una studentessa di psicologia, conseguita la laurea, ha aperto uno studio all’interno della nostra struttura".

Un percorso, quello dell’approdo professionale come Oss, seguito anche da Luca Minotti, che sta terminando l’anno di servizio civile al Ciss: "Avevo una precedente esperienza lavorativa come giardiniere, ma a maggio, appena terminato il servizio civile, mi iscriverò al corso per Oss".

Positiva anche l’esperienza di Andrea Cornacchia, che sta terminando l’anno di servizio civile al Museo del Paesaggio. L’anno appena trascorso gli è servito «per uscire da un periodo di depressione che mi aveva indotto ad abbandonare la scuola».

Alla presentazione sono intervenuti Francesca Bellomo (Aurive), Federica Corda (Fondazione comunitaria), Simona Brusa (Ciss Verbano), Luca Forcina (assessore alle politiche giovanili del Comune di Gravellona Toce), Federica Rabai (Museo del Paesaggio), Andrea Cassina (biblioteca di Verbania, centro rete Vco), Alessandro Clemente (direttore della biblioteca di Omegna) e Cristina Movalli (Parco nazionale Val Grande).