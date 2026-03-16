Svizzera, calano i migranti irregolari e anche i 'passatori'

Stanno diminuendo le persone sospettate d’essere passatori, individui che farebbero entrare irregolarmente in Svizzera i migranti. I dati forniti dall’Ufficio delle Dogane svizzere vedono cifre in continua diminuzione. Nel 2022 erano 476 le persone sospettate d’essere passatori, lo scorso anno 182. Una conferma dell’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine elvetiche.

L’Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei confini ha analizzato anche i dati relativi ai soggiorni illegali, scesi dai 52.077 del 2022 ai 14.577 del 2025, mentre si è passati da 6.259 consegne di migranti irregolari alle autorità estere ai 2449 dello scorso anno.

In tema di migrazioni, l’Ufficio ha anche fornito elementi sul mese di gennaio 2026.

Sulla migrazione irregolare in Svizzera a gennaio 2026 cita come i soggiorni irregolari siano stati rilevati maggiormente al confine meridionale (329) e che tra i migranti entrati in modo irregolare in Svizzera ci siano i più numerosi siano i cittadini afghani.