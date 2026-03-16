Maltempo, al Sacro Monte Calvario cade una pianta, ma la Via Crucis si svolge regolarmente

La caduta di una pianta a causa del maltempo lungo la via Sacra del Sacro Monte Calvario, nei pressi della V stazione, non ha impedito lo svolgimento della processione della via Crucis domenicale organizzata dai padri Rosminiani.

I pellegrini hanno potuto passare in sicurezza sotto il varco creato dalla pianta stessa.A presiedere la celebrazione è stato il rettore del Sacro Monte don Davide Busoni con lui era presente anche don Vito Nardin. La celebrazione ha visto la presenza oltre che di fedeli ossolani di un gruppo proveniente dalla parrocchia San Martino di Milano. Durante il cammino sono state proposte le meditazioni tratte dall'enciclica Dilexit nos sul Sacro Cuore di Gesù. Domenica 22 alle 15 partendo sempre dalla prima cappella del Sacro Monte Calvario si terrà invece la via Crucis organizzata dal Vicariato dell'Ossola.