Attive le nuove piattaforme regionali per cercare e offrire lavoro

Da lunedì 19 gennaio 2026 sono cambiate le modalità di accesso ai servizi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio regionale.

Disattivata la vecchia piattaforma, sono ora on line i nuovi sistemi integrati del servizio pubblico regionale per l’impiego, con l’obiettivo di renderlo più accessibile, efficiente e trasparente per persone e imprese che offrono e cercano lavoro.

L’intervento costituisce una tappa importante della transizione digitale dell’Agenzia, che mira a semplificare le procedure per le persone in cerca di occupazione e per le aziende che ricercano personale da assumere, superare la frammentazione degli strumenti digitali, creare un sistema regionale integrato per le politiche attive del lavoro.

«La Regione Piemonte investe con determinazione su strumenti che rafforzano il diritto al lavoro e sostengono in modo concreto il sistema produttivo. La riorganizzazione digitale dei servizi pubblici per il lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro rappresenta un passo decisivo per rendere strutturale ed efficace l’incrocio tra domanda e offerta, mettendo in rete competenze, professionalità e fabbisogni reali delle imprese. Una pubblica amministrazione moderna ha il dovere di semplificare, accompagnare e orientare, affinché chi cerca un’occupazione trovi opportunità vere e chi assume possa contare su risposte tempestive e qualificate. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno, alla competenza e al senso di responsabilità dei dipendenti di Agenzia Piemonte Lavoro, che ogni giorno operano sul territorio con professionalità e spirito di servizio. Compiamo un altro passo verso un sistema di servizi pubblici e privati del lavoro più moderno, integrato e vicino alle esigenze di persone e imprese, secondo il modello complementare della legge regionale 32/2023, che vede i Centri per l’impiego come la porta d’ingresso alle politiche attive di Regione Piemonte», dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

«I nuovi sistemi digitali di Agenzia Piemonte Lavoro sono parte importante del processo di revisione organizzativa iniziata a settembre scorso e che ha visto i Centri per l’impiego protagonisti del successo conclamato nel raggiungimento degli obiettivi di GOL, assieme agli operatori privati piemontesi accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione», afferma Erminia Garofalo, direttore di Agenzia Piemonte Lavoro.

Ente strumentale di Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro coordina i Centri per l’impiego e accompagna l’implementazione dei nuovi strumenti digitali, assicurando continuità operativa e supporto a cittadini e imprese durante la fase di transizione e per la piena messa a regime dei processi.

Per chi cerca lavoro

Chi è in cerca di occupazione può consultare liberamente le offerte di lavoro dalla scheda “Offerte di lavoro” nell’area Lavoro di Piemonte Tu, il portale regionale dei servizi digitali. Attraverso un unico portale, la persona potrà gestire e monitorare l’andamento delle proprie candidature e modificare il proprio curriculum personalizzandolo in base alle offerte di lavoro.

È disponibile anche un manuale di supporto per accompagnare nella consultazione delle offerte e nell’utilizzo della piattaforma.

Grazie ai nuovi servizi digitali, i Centri per l’impiego offrono inoltre ai cittadini modalità più semplici e flessibili per avviare e gestire il proprio percorso senza doversi recare fisicamente agli sportelli: alcuni passaggi, come la Dichiarazione di Immediata Disponibilità e il Patto di servizio personalizzato possono essere firmati digitalmente in modo rapido e sicuro, mentre il colloquio per la stipula del Patto può svolgersi comodamente in videochiamata con un operatore.

Inoltre, dal 1° febbraio 2026, tramite l’Agenda disponibile su Piemonte Tu, i cittadini potranno prenotare in autonomia, con il cellulare e da casa, i servizi dei centri per l’impiego scegliendo, quando previsto, se recarsi di prima persona o usufruire del servizio da remoto, in basse alle proprie esigenze.

Per chi cerca personale

Le imprese e i datori di lavoro possono accedere alla piattaforma Silap (Sistema informativo lavoro aziende Piemonte) per utilizzare il servizio di Ricerca e selezione di personale, integrato nei sistemi regionali, con la possibilità di consultare il relativo manuale operativo. Le imprese possono scegliere se agire in autonomia nel pubblicare le proprie offerte di lavoro oppure avvalersi dell’intermediazione e del supporto dei Centri per l’Impiego.

Per maggiori informazioni agenziapiemontelavoro.it