Piemonte, Ruffino eletta segretaria regionale di Azione

"Sono particolarmente orgogliosa per questa elezione che chiude la fase commissariale e darà un nuovo slancio ad Azione in Piemonte. Mi impegnerò ulteriormente per rafforzare il rapporto con un territorio che cerca nella politica interventi precisi e risolutori. Proprio per questo, Azione manterrà un atteggiamento pragmatico per affrontare le numerose tematiche che interessano le comunità piemontesi. Come ho sottolineato nella mia mozione, il Piemonte è una regione straordinaria, composta da eccellenze in diversi settori, tra cui quello industriale, agricolo, scientifico che vanno tutelati e rafforzati. Questa regione, però, non può procedere in ordine sparso: c'è bisogno di una visione d'insieme e di una nuova programmazione per il sostegno dei territori che meritano una profonda conoscenza”.

Lo ha dichiarato Daniela Ruffino, deputata di Azione, a margine del congresso di Azione Piemonte in cui è stata eletta segretaria regionale.

“Azione proseguirà con determinazione il proprio cammino attraverso una rete di amministratori che si rafforzerà a partire dalle prossime elezioni amministrative, in cui presenteremo i nostri candidati. E continuerà a lavorare anche in Regione, sulla scia di quanto costruito assieme al consigliere Sergio Bartoli. Siamo lieti della costante crescita dei tesserati che ha consentito al partito di essere presente in ogni provincia del Piemonte e affronteremo al meglio le prossime sfide mantenendo saldo lo stile di Azione, pragmatico e di confronto, per rappresentare al meglio le nostre comunità”.