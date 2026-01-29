Defibrillatore 4.0: a Domodossola nasce l’unico modello prodotto in Italia

VCO Defibrillatori Domodossola è la prima azienda in Italia ad aver aperto un punto vendita fisico interamente dedicato alla cardio-protezione, diventando un riferimento nazionale per la diffusione dei defibrillatori automatici esterni.
L’azienda distribuisce in tutta Italia il defibrillatore 4.0, unico nel suo genere perché dotato di una sola coppia di elettrodi con ben 8 anni di garanzia, una soluzione innovativa che semplifica la gestione dei dispositivi e riduce i costi di manutenzione nel tempo.
Le attività di VCO Defibrillatori
L’azienda opera a 360 gradi nel settore della cardio-protezione, offrendo servizi completi e altamente specializzati:
Vendita e distribuzione
Fornitura di defibrillatori automatici esterni (DAE) di ultima generazione oppure, su richiesta, anche del modello precedente.
Assistenza e manutenzione
Controlli periodici e manutenzione tecnica dei dispositivi per garantire il corretto funzionamento in caso di emergenza.
Gestione delle scadenze
Sostituzione programmata di elettrodi e batterie, componenti soggetti a scadenza, sollevando clienti ed enti da ogni incombenza.
Progetti sul territorio
Supporto a iniziative locali come il “Progetto Scuole Cardio-Protette”, oltre a collaborazioni con Comuni, aziende, condomini, società sportive e forze dell’ordine, per la diffusione di colonnine salvavita.
Il punto vendita fisico si trova a Domodossola, mentre per informazioni, approfondimenti tecnici e richieste di preventivo è possibile consultare il sito ufficiale www.vcodefibrillatori.com o contattare direttamente gli esperti al 0324/203248.