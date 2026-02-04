Economia sommersa, nel Vco il 47% delle imprese sotto la pressione della concorrenza sleale

In Piemonte oltre 57mila imprese artigiane, pari al 50,3% del totale, affronta quotidianamente pressioni derivanti da pratiche commerciali scorrette. Si tratta di un esercito di muratori (17.140 imprese), acconciatura e estetica (10.478), manutenzione e riparazione autoveicoli (6.242), elettricisti (5.420), pittore edile (5.188), idraulici (5.111), riparatori beni ed elettrodomestici (2.465), tassista (2.234), manutentori del verde (1.896), videoperatore (179), fotografo (751), traslocatore (107): 57.211 imprese quotidianamente sotto pressione a causa della concorrenza sleale che non paga le tasse, non rispetta le norme e non garantisce sicurezza.

In Piemonte la fotografia è chiara: edilizia, acconciatura ed estetica, riparazione veicoli, elettricisti, idraulici e pittori edili sono tra i mestieri più colpiti da operatori sommersi che sfuggono a norme, costi e responsabilità. A livello provinciale spicca Torino con 30.963 imprese artigiane sotto pressione per concorrenza sleale (52,1% del totale) seguono: Cuneo 8.015 (46,9% del totale), Alessandria 4.962 (49,9% del totale), Novara 3.960 (45,6% del totale), Asti 2.952 (49,4% del totale), Biella 2.287 (51,1% del totale), Vercelli 2.185 (51,4% del totale), Verbano Cusio Ossola 1.867 (47,3% del totale).

A rivelarlo il 20esimo rapporto Galassia di Confartigianato Imprese che ha stimato in 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del Pil, il valore dell’economia sommersa. Di questi, 77,2 miliardi derivano dal lavoro irregolare, che da solo pesa per il 3,6% del Pil. I dati parlano chiaro, è una battaglia difficile da vincere con un sommerso cresciuto del 7,5% in un solo anno, trainato da un +11,3% di lavoro irregolare. Nei servizi, dove rientrano benessere, cura della persona, attività creative, il tasso di irregolarità arriva al 13,1%, mentre nelle costruzioni è al 10,3%. Il rapporto rileva che sono 588.150 le imprese artigiane italiane attive nei settori più esposti alla concorrenza sleale.

“La concorrenza sleale non è una scorciatoia innocua: è una distorsione sistemica che soffoca chi lavora onestamente. – dichiara Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte -. A pagare il prezzo più alto sono le imprese regolari, ma anche i cittadini, esposti a lavori non sicuri, senza garanzie e senza alcuna tracciabilità. Per questo servono azioni concrete e coordinate, controlli mirati e strumenti rapidi di segnalazione. Ad esempio, nel settore benessere l’abusivismo non è solo una questione economica, ma anche di salute e sicurezza: estetica e acconciatura richiedono competenze, formazione continua e il rispetto di protocolli precisi. L’impressione generale è che da parte delle istituzioni si preferisca infierire sui contribuenti e sugli operatori tracciati piuttosto che sul sommerso, perché è senz’altro più facile. Chi opera fuori dalle regole mette a rischio i clienti e scredita un intero settore fatto di professionalità e investimenti”.