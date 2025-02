Si cercano volontari per attività con gli anziani

Basta anche solo un'ora a settimana del proprio tempo per rendersi utile, regalare un sorriso o aiutare un anziano: il contributo di tutti, anche piccolissimo, è importante e contribuisce a costruire il benessere della comunità di tutti. Il progetto "La cura è di casa terzo tempo", finanziato dalla Fondazione Cariplo, è alla ricerca di nuovi volontari: "La cura è di casa è nato nel 2016 e nel corso di questi anni si è articolato in nuove attività - spiega la referente Claudia Ratti - ma l'azione più importante è sicuramente quella dell'attivazione della comunità tramite la ricerca di nuovi volontari. Oggi siamo alla ricerca di persone che abbiamo voglia e desiderio di mettersi a disposizione degli altri e che si occupino di servizi leggeri da affiancare ai servizi professionali offerti dagli assistenti sociali. In particolare, cerchiamo persone che, regalando anche solo un'ora del proprio tempo, abbiano la possibilità di svolgere diverse mansioni, dal trasporto sociale per accompagnare un anziano ad effettuare una visita medica, oppure per supportare durante gli acquisti settimanali o ancora per fare un po' di compagnia, prendere un caffè o chiacchierare".

Tante sono le possibilità, dunque, per aiutare i nostri nonni: "In base alle proprie attitudini si può diventare volontari e mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie attitudini o professionalità - prosegue Claudia Ratti -. La ricerca è su tutto il territorio provinciale, dall'Ossola al Verbano al Cusio. I nuovi volontari saranno ovviamente supportati da volontari senior e accompagnati in questa esperienza che, lo ricordiamo, va fatta con il cuore".

Per maggiori informazioni e dare la propria disponibilità è possibile contattare la referente del progetto in orari d'ufficio al numero 366 9775746.