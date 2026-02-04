Protezione civile: più formazione e cooperazione

Un accordo strategico per rendere più solido ed efficace il sistema regionale di protezione civile. È stata firmata oggi, nel Palazzo della Regione Piemonte, la Convenzione tra la Regione Piemonte e la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, che definisce in modo chiaro ambiti di intervento, ruoli e risorse, rafforzando una collaborazione fino ad oggi affidata a strumenti parziali.

Alla firma erano presenti l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, il direttore regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte Alessandro Paola e la viceprefetto vicario di Torino Alessandra Tripodi. L’accordo rappresenta un cambio di passo verso una cooperazione stabile, programmata e continuativa, capace di integrare prevenzione, formazione e operatività.

Un capitolo fondamentale della Convenzione riguarda la formazione del personale, sostenuta con un finanziamento regionale di 200 mila euro. Le risorse permetteranno di formare 456 unità, per un totale di oltre 40 mila ore di formazione, attraverso percorsi dedicati alla gestione delle emergenze, alla sicurezza operativa, agli interventi antincendio e al coordinamento interforze.

Il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Alessandro Paola, ha sottolineato come l’accordo consenta di sviluppare nuove strategie operative e di rafforzare il raccordo con la struttura centrale nazionale del Corpo, rendendo ancora più incisiva la presenza dei transiti permanenti e volontari sul territorio piemontese.

Nel quadro delle azioni locali si inserisce anche l’esperienza della Provincia di Novara, che ha avviato un progetto strutturato a sostegno della formazione dei Vigili del fuoco volontari, rafforzando il sistema di sicurezza territoriale attraverso una collaborazione concreta tra enti.

"La Protezione civile – ha evidenziato la viceprefetto vicario Alessandra Tripodi – è fatta di integrazione, spirito di squadra e professionalità. In un territorio fragile come quello piemontese, questo protocollo rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire risposte sempre più tempestive ed efficaci alle emergenze".