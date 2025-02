Sport Project Vco: titoli italiani sulle nevi di Gressoney

Benedetta Broggi in azione sulle nevi di Gressoney

Il Campionato Italiano Skysnow Vertical Fisky si è svolto a Gressoney nell’ambito della spettacolare competizione Weissrunner, che ha visto sfidarsi alcuni dei migliori specialisti italiani della corsa su neve su un tracciato da 3km e 700 D+.

Benedetta Broggi ha conquistato la vittoria assoluta nella gara femminile, confermando le due grandi doti nella disciplina. Peter Bettoli ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella classifica generale e, grazie a questa straordinaria prestazione, si è laureato Campione Italiano Youth Under 23 di Skysnow Vertical. Medaglia di bronzo per Christian Suini nella categoria Youth Under 23. L’evento ha offerto uno spettacolo entusiasmante, con un tracciato tecnico e selettivo reso ancora più impegnativo dalle condizioni meteo che i corridori hanno dovuto affrontare.