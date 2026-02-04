Orientamento, la Regione Piemonte lancia la nuova guida online per studenti e famiglie

Aiutare i giovani a scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo dopo la scuola media: è questo l’obiettivo della nuova guida di orientamento online lanciata dalla Regione Piemonte, pensata per accompagnare studenti e famiglie in uno dei passaggi più delicati del percorso scolastico.

Il nuovo portale regionale, realizzato dal Sistema regionale di orientamento, è già disponibile online e rappresenta uno strumento chiaro, dinamico e in continuo aggiornamento. Attraverso la piattaforma è possibile consultare la mappa delle scuole del territorio, approfondire i singoli indirizzi di studio, guardare video informativi, esplorare il mondo delle professioni e conoscere le figure lavorative oggi più richieste.

"Orientare significa dare pari opportunità, liberare i talenti e rompere ogni preclusione" ha sottolineato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte. "Scegliere cosa fare dopo la scuola media è uno dei momenti più importanti nella crescita di un ragazzo. Con questa guida mettiamo a disposizione di studenti e famiglie uno strumento concreto, semplice e accessibile, che consente di compiere una scelta informata e consapevole".

La guida è strutturata in diverse sezioni. Nella pagina iniziale si trovano suggerimenti utili per la scelta, una brochure informativa scaricabile, l’accesso alla mappa delle scuole e un tutorial per le iscrizioni online tramite la piattaforma ministeriale. La sezione “Cerca la scuola” propone una mappa interattiva con scuole e agenzie formative piemontesi, complete di contatti e percorsi offerti.

Attraverso “Conosci le scuole” è possibile analizzare nel dettaglio tutte le tipologie di percorsi disponibili, i quadri orari, le discipline, gli sbocchi occupazionali e le opportunità di proseguimento degli studi, mentre la sezione “Esplora” è dedicata al mondo del lavoro, con informazioni sui mestieri più richiesti e sui percorsi formativi necessari per accedervi.

Il portale evidenzia come le strade dopo la scuola media siano molteplici e interconnesse, dall’istruzione alla formazione professionale, fino ai diplomi quinquennali, all’università e agli ITS Academy, all’interno di un’offerta regionale gratuita. Per chi è ancora indeciso, sono disponibili anche percorsi interattivi con video di supporto.

Il Sistema regionale di orientamento, sviluppato in collaborazione con le scuole piemontesi, raggiunge oggi oltre l’80% dei tredicenni residenti in Piemonte, grazie anche a una rete di oltre 140 sportelli territoriali, dove studenti e famiglie possono ricevere un supporto personalizzato. L’elenco e la mappa degli sportelli sono consultabili nella sezione dedicata del portale.

Per ulteriori informazioni sui servizi e sul Sistema regionale di orientamento è possibile scrivere a orientamento@regione.piemonte.it