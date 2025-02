Oltre 2.500 domande in tre giorni per il bando guide turistiche

A soli tre giorni dalla pubblicazione del bando per le guide turistiche, avvenuta il 28 gennaio, sono già state presentate oltre 2.500 domande, mentre più di 3.000 risultano ancora in fase di compilazione. Lo ha reso noto il ministero del Turismo, sottolineando come questi numeri dimostrino l’interesse e l’importanza della professione per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Il bando, che rientra nella disciplina prevista dalla legge 190 del 2023, stabilisce che l’esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione nazionale. Chi riuscirà a ottenere l’abilitazione verrà poi iscritto nell’Elenco nazionale delle guide turistiche (Engt), istituito presso il ministero del Turismo.

Le domande di partecipazione devono essere inviate attraverso il portale “inPa” entro il 27 febbraio 2025, termine ultimo per candidarsi. Secondo le previsioni del ministero, il numero totale di partecipanti potrebbe superare le 4.000 unità.

L’esame di abilitazione si articolerà in tre prove. La prima fase consisterà in un test scritto della durata di 90 minuti, composto da 80 domande a risposta multipla su argomenti come storia dell’arte, archeologia, geografia, storia, diritto del turismo e accessibilità dell’offerta turistica. Solo chi otterrà un punteggio pari o superiore a 25 potrà accedere alla prova orale, che servirà a verificare la conoscenza delle stesse materie e di almeno una lingua straniera. Anche in questa fase, il punteggio minimo richiesto sarà di 25 punti per poter passare alla prova finale.

L’ultima fase dell’esame sarà una prova tecnico-pratica, che prevede una simulazione di visita guidata in lingua italiana e in una lingua straniera, con la destinazione estratta a sorte. L’obiettivo sarà verificare la capacità del candidato di condurre un tour e di fornire informazioni accurate e coinvolgenti ai visitatori.