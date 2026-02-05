L'assessore regionale Elena Chiorino in visita alla Travi e Profilati di Pallanzeno

Visita allo stabilimento Travi ne Profilati per l’assessore regionale Elena Chiorino, che ha tra le sue deleghe Lavoro, formazione professionale e welfare aziendale. Alla visita al sito produttivo era presente anche Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco, che oltre allo stabilimento di Pallanzeno ha altri due stabilimenti in Italia: San Zeno Naviglio e San Giovanni Valdarno.

Una presentazione all’assessore regionale delle attività del gruppo e un confronto sui problemi dell’industria in rapporto alla politica di Bruxelles. Poi una visita allo stabilimento e quindi un rinfresco.

‘’Questo gruppo -ha sostenuto Elena Chiorino – trasmette le capacità del saper fare italiano, del nostro Made in Italy, all’attenzione alla continua capacità di innovare con una grande attenzione all’ambiente. Una realtà sicuramente innovativa che ci rende grandi nel mondo. Noi abbiamo offerto collaborazione in tema di formazione poiché servono competenze rispetto alle progettualità che sono state illustrate. Le competenze diventano fondamentali e la Regione vuole essere di supporto alle nostre imprese e di conseguenza anche sulla formazione’’.

‘’L’industria piemontese è florida e i dati lo dimostrano – aggiunge - . Abbiamo una criticità nell’ambito dell’automotive ma mi piace evidenziare realtà come Duferco che crescono e la grande capacità attrattiva del nostro territorio con grandi investimenti che arrivano costantemente. La manifattura è, per fortuna, l’asset importante e continua a crescere in modo significativo.’’

Con Chiorino era presente anche il referente provinciale di Fratelli d’Italia, Angelo Tandurella.