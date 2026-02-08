Morti sul lavoro, Vco ancora in “zona rossa”: è la provincia più colpita del Piemonte

Nel 2025 il Verbano-Cusio-Ossola si conferma la provincia piemontese con l’incidenza più alta di incidenti mortali sul lavoro. Secondo i dati dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente di Vega Engineering, cinque lavoratori hanno perso la vita tra i 67.794 occupati presenti sul territorio, con un’incidenza pari a 73,8.
I settori maggiormente interessati restano costruzioni, manifattura, trasporti e commercio. L’incidenza degli infortuni mortali, calcolata come numero di decessi ogni milione di lavoratori, permette di confrontare le diverse province indipendentemente dal numero di occupati e assegna al Verbano-Cusio-Ossola la «zona rossa», cioè oltre il 125% della media nazionale.