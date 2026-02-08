 / Attualità

Attualità | 08 febbraio 2026, 18:40

Morti sul lavoro, Vco ancora in “zona rossa”: è la provincia più colpita del Piemonte

Nel 2025 cinque decessi tra i lavoratori: l’incidenza è la più alta della regione

Morti sul lavoro, Vco ancora in “zona rossa”: è la provincia più colpita del Piemonte

Nel 2025 il Verbano-Cusio-Ossola si conferma la provincia piemontese con l’incidenza più alta di incidenti mortali sul lavoro. Secondo i dati dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente di Vega Engineering, cinque lavoratori hanno perso la vita tra i 67.794 occupati presenti sul territorio, con un’incidenza pari a 73,8.

I settori maggiormente interessati restano costruzioni, manifattura, trasporti e commercio. L’incidenza degli infortuni mortali, calcolata come numero di decessi ogni milione di lavoratori, permette di confrontare le diverse province indipendentemente dal numero di occupati e assegna al Verbano-Cusio-Ossola la «zona rossa», cioè oltre il 125% della media nazionale.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore