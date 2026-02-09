Autoimpiego e nuove imprese: la Regione Piemonte mette in campo 4,7 milioni per chi crea lavoro

Novità dalla Regione per le imprese e i lavoratori autonomi: 4,7 milioni di risorse regionali sono messi a disposizione per sostenere l’autoimprenditorialità in Piemonte.

Le domande per accedere alle agevolazioni aprono il 9 febbraio, grazie ai fondi a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa. Si tratta di un vero e proprio strumento di politica attiva del lavoro concepito per sostenere concretamente l’avvio di attività di lavoro autonomo e la creazione di impresa come opportunità di occupazione stabile.

Chi può accedere alle misure

Le misure sono rivolte a lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone e società di capitale costituite da non più di 24 mesi, che abbiano sede e attività operativa in Piemonte.

È prevista una particolare attenzione all’imprenditorialità femminile: per le lavoratrici autonome, le imprenditrici individuali e le imprese a prevalente conduzione femminile il termine entro cui è possibile richiedere le agevolazioni è innalzato a 36 mesi dalla costituzione.

Chiorino: «Crediamo nell’impresa come motore di crescita del nostro territorio»

«Vogliamo guardare oltre all’atto amministrativo: questo bando è una dichiarazione di fiducia nel Piemonte che crea e che costruisce. Mettiamo in campo 4,7 milioni di euro per sostenere chi sceglie di non aspettare, ma di rimboccarsi le maniche e trasformare un’idea in lavoro e futuro. È una scelta politica precisa: crediamo nell’impresa come motore di crescita della nostra Nazione. Con finanziamenti a tasso zero, garanzie regionali e strumenti concreti accompagniamo l’autoimpiego e la creazione d’impresa come vere politiche attive del lavoro. L’attenzione rafforzata all’imprenditorialità femminile è un atto di giustizia e di visione: valorizzare il talento delle donne significa rafforzare l’economia e la coesione sociale del Piemonte. La Regione vuole liberar energie, per questo sceglie di stare a fianco di chi crea lavoro» dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

Che cosa finanzia

Le agevolazioni regionali sostengono progetti di creazione d’impresa e di autoimpiego attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 70% con fondi regionali a tasso zero e il restante 30% con risorse della banca co-finanziatrice a tassi di mercato convenzionati. E’ prevista anche una garanzia regionale opzionale a costo zero sull’80% della quota di finanziamento bancaria. Le agevolazioni sono finalizzate a coprire investimenti materiali e immateriali necessari per l’avvio e lo sviluppo dell’attività, come l’acquisto di beni strumentali, attrezzature, software, opere di adeguamento dei locali e altri costi strettamente connessi al progetto imprenditoriale.

Come e quando presentare domanda

La domanda di finanziamento a tasso agevolato deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di costituzione per le imprese o dalla data di attribuzione della Partita Iva per i lavoratori autonomi. Le istanze potranno essere presentate a Finpiemonte a partire dalle ore 9.00 di lunedì 9 febbraio 2026, secondo una procedura a sportello telematico, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le richieste saranno valutate in ordine cronologico di arrivo.

Tutte le informazioni di dettaglio sull'avviso, sui requisiti di accesso e sulle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/presentazione-delle-domande-di-accesso-alle-agevolazioni-nuove-imprese e sul sito di Finpiemonte alla pagina https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/autoimpiego-creazione-impresa.