Con Acli Terra più opportunità per il mondo agricolo FOTO

Promuovere iniziative concrete a favore dell'agricoltura e del mondo rurale, rappresentando gli operatori agricoli per tutte quelle che possono essere le necessità della categoria e assisterli attraverso i patronati. Con questi obiettivi è nata Acli Terra, l'associazione professionale rivolta al mondo agricolo e rurale delle Acli, le associazioni cattoliche dei lavoratori. Sabato, per presentare il nuovo sodalizio che è presente anche nel Verbano Cusio Ossola, è intervenuto il presidente nazionale Nicola Tavoletta.

Presso il circolo Acli di Colloro Tavoletta, accompagnato dal presidente provinciale Acli Luca Tallarico, ha raccontato l'esperienza dell'associazione nazionale agricola delle Acli sul territorio italiano. All'incontro erano presenti il presidente della provincia Alessandro Lana, il presidente del Parco Nazionale Val Grande Luigi Spadone, il sindaco di Premosello Chiovenda Elio Fovanna e il vicepresidente provinciale delle Acli di Vercelli Luca Sogno. Dopo i saluti istituzionali, il presidente Tavoletta ha illustrato il ruolo di Acli Terra: “Un ruolo di promozione, di tutela e di rappresentanza degli operatori agricoli e rurali, anche inoccupati, disoccupati o pensionati - ha spiegato - oltre ai servizi di assistenza attraverso i patronati, l'educazione all'imprenditorialità e alla cooperazione, la tutela degli interessi convergenti di produttori e consumatori nonché la difesa dell'ambiente, della qualità della vita, delle garanzie alimentari e della salute”.

È stato poi presentato il gruppo di Acli Terra Vco che vede come presidente provinciale Rosellina Romeo e come vicepresidente provinciale Massimo Neretti. “Come presidente provinciale delle Acli del Vco - ha detto Luca Tallarico - sono molto felice di poter dare il benvenuto a questo nuovo gruppo di Acli Terra Vco. Spero che questa associazione possa promuovere iniziative concrete a favore dell'agricoltura e del mondo rurale, settori che rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per il benessere delle nostre comunità. Sono convinto che insieme potremo costruire un futuro migliore per il nostro territorio e le sue tradizioni”.