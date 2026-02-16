Semplificazione, la Giunta regionale approva il Ddl sull'abrogazione di 42 leggi

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi, su proposta dell’assessore alla Semplificazione Gian Luca Vignale, il disegno di legge “Interventi di razionalizzazione dell’ordinamento giuridico regionale”, un provvedimento organico che punta a snellire e rendere più chiaro l’intero corpus normativo piemontese attraverso l’abrogazione espressa di leggi e disposizioni ormai superate, non più finanziate o che hanno esaurito i propri effetti.

Il testo rappresenta un intervento strutturale di “pulizia normativa”, in attuazione dell’articolo 48 dello Statuto regionale, con l’obiettivo di restituire ordine, certezza e trasparenza al sistema legislativo. Nel corso di oltre trent’anni di produzione normativa, infatti, si è progressivamente stratificato un insieme di leggi formalmente vigenti ma di fatto non più operative, superate da nuove discipline statali o regionali, oppure riferite a enti e strumenti non più esistenti.

Il disegno di legge prevede l’abrogazione completa di 42 leggi regionali, suddivise per materia – agricoltura, bilancio, competitività e programmazione, cultura, enti locali, organizzazione, trasporti e comunicazioni – e numerose abrogazioni parziali di singole disposizioni ormai inapplicate o confluite in normative più recenti.

Particolare rilievo assume anche il lavoro di coordinamento svolto con le Direzioni regionali e attraverso l’utilizzo della banca dati legislativa, che ha consentito una ricognizione puntuale delle norme ancora formalmente vigenti, ma prive di effetti concreti. Il provvedimento disciplina inoltre con chiarezza gli effetti delle abrogazioni, garantendo la continuità per i rapporti sorti durante il periodo di vigenza delle leggi soppresse e salvaguardando gli effetti già prodotti.

"Con questo disegno di legge – dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Gian Luca Vignale – compiamo un passo concreto verso una Regione più semplice, più chiara e più trasparente. Abroghiamo decine di leggi ormai inutili, superate o non più applicate, eliminando incertezze interpretative e riducendo il peso della stratificazione normativa". "La semplificazione non è uno slogan, ma un lavoro tecnico e rigoroso che restituisce ordine all’ordinamento regionale e facilita cittadini, imprese, enti locali e operatori nel rapporto con la pubblica amministrazione" conclude Vignale.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione e razionalizzazione dell’ordinamento piemontese, volto a garantire maggiore efficienza amministrativa, certezza del diritto e qualità della legislazione. Un’operazione di manutenzione normativa che, oltre a ridurre il rischio di sovrapposizioni e contrasti, rafforza la coerenza complessiva del sistema regionale e pone le basi per una produzione legislativa più snella e mirata.